تحتضن مدينة جدة على سواحل البحر الأحمر، بطولة العالم للبلياردو (9-Ball)، خلال الفترة من 21 إلى 26 يوليو الجاري، بمشاركة (100) لاعب من نخبة المصنفين على مستوى العالم، يتنافسون على جوائز تقارب قيمتها مليون دولار، في حدث ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.وتأتي هذه الاستضافة امتداداً لإستراتيجية المملكة في تعزيز حضورها الدولي على مستوى الرياضات النوعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع النشاط الرياضي وتعزيز السياحة الموسمية.وتُعد استضافة المملكة للبطولة للعام الثاني على التوالي انعكاساً للجاهزية التنظيمية المتقدمة التي وصلت إليها البنية التحتية للفعاليات الرياضية في المملكة، وتعزز حضور جدة محطة صيفية تجمع المنافسة الرياضية والسياحة الساحلية. ويشهد موسم جدة في هذه الفترة توافداً عالياً من الزوار المحليين والدوليين، ما يجعل من البطولة حدثاً رياضياً وثقافياً وسياحياً في الوقت نفسه.وتمثل مشاركة لاعبين عالميين بارزين أمثال فيدور غورست، وجيسون شو، وفرانسيسكو سانشيز رويز، ويوهان تشوا، إضافة إلى النجم السعودي خالد الغامدي، فرصة للجمهور المحلي للاطلاع على أعلى مستويات التنافس في إحدى أعرق الرياضات الفردية، وتجربة ثقافية تنسجم مع تطلعات المملكة في استثمار الأحداث العالمية لخدمة القطاع الرياضي والسياحي والاقتصادي.