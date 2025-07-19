أعلن نادي الأخدود، عن تعاقده رسمياً مع اللاعب الألماني الجنسية التركي الأصل (جوكهان جول)، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي القادم.ويأتي هذا التعاقد تأكيداً لما انفردت به صحيفة عكاظ وذلك عبر منصة X حول اقتراب اللاعب من الانضمام إلى صفوف الفريق بتاريخ 27-06-2025 م.وبحسب مصادر «عكاظ»، فقد وقّع اللاعب عقداً يمتد موسمين، على أن ينضم لتدريبات الفريق خلال المعسكر الإعدادي في مدينة إزميت بدولة تركيا.يُذكر أن اللاعب سبق له تمثيل أندية بوخوم و فورتونا دوسلدورف وفيهين فيسبادن الألمانية ونادي غنتشلربيرليغي التركي، ويُعد من الأسماء التي يعول عليها الأخدود كثيراً للمساهمة في تحقيق تطلعاته خلال المرحلة القادمة.