أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الشباب المكلّف خليف الهويشان قراراً يقضي بإعادة هيكلة قطاع كرة القدم في النادي، وذلك ضمن إطار إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والاحترافية داخل المنظومة الإدارية. وشملت الخطوة تعيين الدكتور محمد الناصر مديراً تنفيذياً لكرة القدم، في مسعى لإرساء بيئة عمل أكثر فاعلية واستدامة على المستوى الفني والإداري.وتأتي هذه التحركات عقب إعلان وزارة الرياضة السعودية حل مجلس إدارة نادي الشباب رسمياً بعد قبول استقالة الرئيس السابق محمد المنجم، وتكليف خليف الهويشان برئاسة المجلس المؤقت لمدة عام، حتى نهاية موسم 2025-2026.وكان الهويشان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي سابقاً، قبل أن يُكلَّف بقيادة النادي في هذه المرحلة الانتقالية، وسط توقعات بتشكيل مجلس إدارة يضم عناصر جديدة من الكفاءات، في إطار سعي الإدارة الجديدة لإحداث نقلة نوعية في هيكل النادي.وفي السياق الفني، أعلن نادي الشباب التعاقد مع المدرب الإسباني إيمانول ألغواسيل لقيادة الفريق الأول، استعداداً للموسم القادم. ومن المقرر أن يقيم الفريق معسكره الخارجي في النمسا خلال الفترة من 22 يوليو حتى 13 أغسطس، الذي يتخلله عدد من المباريات الودية، أبرزها أمام الغرافة والشحانية القطريين، والشارقة الإماراتي، على أن يُعلن لاحقاً عن الطرف الرابع في سلسلة المباريات التحضيرية.