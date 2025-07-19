تقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس السوبر الإيطالي للكرة الطائرة يومي 8 - 9 نوفمبر القادم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة «فولي نيوز» الإيطالية، التي أشارت إلى أن البطولة ستقام في جدة بنظام المربع الذهبي بمشاركة أندية: لوب، وبيروجيا، وترينتو، وفيرونا.

حيث سيلاقي فريق بيروجيا منافسه ترينتينو في نصف النهائي، وعلى الطرف الآخر سيلتقي فريقا لوبي وفيرونا.

وستكون هذه النسخة من السوبر الإيطالي للكرة الطائرة الأولى التي تُلعب خارج القارة الأوروبية، وستحافظ البطولة على نظامها التقليدي بإقامة مباراتَي نصف النهائي السبت 8 نوفمبر، على أن تقام المباراة النهائية الأحد 9 نوفمبر.

وتأتي تلك الخطوة في ظل الشراكة الكبيرة بين اتحادات كرة القدم وكرة الطائرة في إيطاليا والجهات المنظمة في المملكة العربية السعودية، حيث سبق للمملكة أن استضافت كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم 5 مرات، كما أنها تملك اتفاقاً طويل الأمد مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يتم بموجبه استضافة السوبر الإيطالي حتى عام 2029.