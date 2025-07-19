في أجواء تحضيرية حافلة بالتطلعات، استقبل نادي الخليج السعودي رسمياً لاعبيه الجديدين، المهاجم الدولي النرويجي جوشوا كينغ، والحارس الدولي اللوكسمبورغي أنتوني موريس، اللذين انضما إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.وصل اللاعبان إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث كان في استقبالهما ممثل إدارة النادي محمد الكحل، قبل أن يلتحقا بتدريبات الفريق تمهيداً للسفر إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في هولندا تحت إشراف المدرب اليوناني جورجوس دونيس، الذي يقود الفريق للموسم الثاني على التوالي، مستهدفاً رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.ويمتلك المهاجم جوشوا كينغ خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك في 173 مباراة مع نادي بورنموث سجل خلالها 48 هدفاً، ما يؤكد دوره الفعّال كلاعب هجومي. بدأ كينغ مسيرته الاحترافية في إنجلترا مع مانشستر يونايتد، لكنه برز بشكل أكبر خلال فترات إعارته ومن ثم انتقاله الدائم إلى بلاكبيرن روفرز قبل أن يستقر في بورنموث. إلى جانب ذلك، يمثل كينغ منتخب النرويج منذ 2012، حيث خاض 62 مباراة دولية وسجل 20 هدفاً، مسجلاً حضوراً مميزاً على المستوى الدولي.أما الحارس أنتوني موريس فقد حقق عدة بطولات مع أندية بلجيكية، وشارك في 59 مباراة خلال الموسم الماضي، حافظ فيها على نظافة شباكه في 24 مباراة، ونجح في تنفيذ 138 تصدياً.ويخوض الفريق الموسم الجديد بعد رحيل 5 من أبرز لاعبيه، من بينهم المهاجم السعودي عبدالله السالم الذي انتقل إلى صفوف القادسية، والبرتغالي مارتينيز، والمصري محمد شريف، إضافة إلى الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش.