«فخور بك، لنمضي معاً بكل شيء»، بهذه العبارة رحب قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو بالمدير التنفيذي الجديد خوسيه سيميدو، الذي سيحل مكان ماجد الجمعان بعد أن أعلنت إدارة النادي رسمياً فسخ عقده قبل شهر تقريباً. ويرتبط سيميدو بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو، إذ لعب الأخير دوراً كبيراً في قدوم صديقه للفريق ليشرف على اللجنة الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل تولي المنصب الجديد وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، وإلى جانب وجود رونالدو وسيميدو سيكون مواطنهما «جيسوس» أحد العناصر الفاعلة في النصر بعدما تم تعيينه مدرباً خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي.ويطمح النصر السعودي بوجود سيميدو ورونالدو وجيسوس إلى إنجاح موسم 2025 ـ 2026، الذي يبدأ في 19 أغسطس القادم، عندما يخوض الفريق منافسات كأس السوبر السعودي الخاص بالموسم الماضي.