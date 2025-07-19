غادر فريق نيوم بطل دوري يلو للدرجة الأولى والوافد الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين إلى إسبانيا، لإقامة معسكره الإعدادي للموسم الرياضي القادم والذي سيخوض لأول مرة في تاريخه منافسات دوري المحترفين، كما سيشارك في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.وقد أجرت إدارة النادي عدة تعاقدات مثيرة وكانت البداية مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه بديلاً عن البرازيلي شاموسكا، ويملك غالتييه تاريخاً مشرفاً في عالم التدريب إذ حقق لقب الدوري الفرنسي مرتين، وحقق مرة واحدة كأس الرابطة الفرنسية وكأس السوبر الفرنسي، كما حقق مرة واحدة كأس نجوم قطر مع فريق الدحيل، كما تعاقد مع الحارس البولندي مارسين بولكا قادماً من فريق نيس الفرنسي، وتم التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من ليون الفرنسي، بالإضافة للاعب الإيفوري الشاب أمادو كوني، وعلى الصعيد المحلي تم التعاقد مع عدد من اللاعبين ويأتي أبرزهم علاء حجي وعبدالعزيز نور وفارس عابدي وثامر الخيبري.وكان المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه قد أعلن عن قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر وهم: مارسين بولكا، مصطفى ملائكة، محمد الحكيم، عبدالملك العييري، محمد البريك، فارس عابدي، إسلام هوساوي، أحمد حجازي، محمد الدوسري، فهد الحربي، أمادو كوني، ألفا سيميدو، علاء حجي، نواف الجناحي، علي الأسمري، رياض شراحيلي، سعيد بن رحمة، أحمد عبده، ألكسندر لاكازيت، حسن العلي، ثامر الخيبري، وشهدت القائمة خلو اسم القائد سلمان الفرج والذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في شهر نوفمبر 2024 وذلك خلال تدريبات منتخبنا الوطني استعداداً لمباراة أستراليا ذهاباً في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.