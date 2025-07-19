طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نظيره المصري، ورئيسه هاني أبو ريدة، بالتدخل لحماية اللاعب وسام أبو علي من الحملات الإعلامية والجماهيرية التي تعرض لها اللاعب في الأيام الماضية، كما طالب إدارة النادي الأهلي المصري بتحمل مسؤولياتها كاملة في تهدئة الأجواء، والدفاع عن «وسام أبو علي»، وعدم تركه عرضة لحملات الإساءة مهما كانت طبيعة الخلافات معهم. جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، ثم قام بحذفه، جاء فيه: «يتابع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له لاعب منتخبنا الوطني الأول وسام أبو علي من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب مستجدات تتعلق بمسيرته مع النادي الأهلي»، وتابع البيان: «يمثل وسام قيمة فنية ووطنية كبيرة، كونه أحد العناصر البارزة في صفوف منتخبنا الوطني، وقد عبّر خلال مسيرته عن التزامه الكامل تجاه فلسطين وقميصها، سواء داخل أرضية الميدان أو خارجه. ويشهد له بمستوى رفيع من الانضباط والاحترافية، وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير الفلسطينية على حد سواء»، وأضاف: «خلال تجربته الاحترافية مع النادي الأهلي، ودوره البارز خلال مشاركة الأهلي بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، قدّم وسام أداءً مميزاً ومساهمة واضحة داخل الملعب، وكان محل تقدير الجماهير في أكثر من مناسبة، وعليه فإننا نعتبر أن ما يُثار ضده، سواء بالتشكيك في نواياه أو بالمسّ بشخصه وهويته الوطنية، أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلاً، ويتعارض مع القيم الرياضية والمهنية التي تمثلها مؤسساتنا الرياضية العربية».يذكر أن النادي الأهلي أعلن في وقت سابق رفضه رحيل اللاعب الفلسطيني الذي ارتبط اسمه بنادي كولومبس كرو الأمريكي بسبب عدم التوصل لاتفاق مالي بعدما قدم النادي الأمريكي عرضاً وصل إلى 7.5 مليون دولار أمريكي، ولكن الأهلي يتمسك بالحصول على 8.5 مليون دولار. وكشفت تقارير صحفية انتهاء علاقة وسام أبو علي مع الأهلي الذي يتمسك بحقوقه لدى اللاعب خصوصاً أنه مرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2029.وكان وسام أبو علي قد أخبر إدارة الأهلي أخيراً بعدم رغبته في السفر إلى تونس حيث يقيم الفريق معسكره التحضيري للموسم الجديد خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري، وهو ما أعاد فتح ملف العروض المقدمة له، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT».من جانبه، أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي خلال الساعات الأخيرة أن وسام أبو علي خارج معسكر الأهلي في تونس، مبيناً أن محمد يوسف قرر استبعاد اللاعب عقب التشاور مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للمارد الأحمر.