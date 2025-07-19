يشارك المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً في الدورة الدولية الودية بأوزبكستان، خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري، والتي تأتي ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.وتضم الدورة الدولية إلى جانب أخضر 23 عاماً منتخبي أوزبكستان المستضيف، واليابان، وتعد البطولة اختباراً حقيقياً للأخضر الأولمبي لمعرفة مدى استعداده للبطولة القارية التي ستقام على أرضه وبين جماهيره.واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو عدداً كبيراً من اللاعبين الذين سيشاركون مع الأخضر للمرة الأولى وهم: عمار العمار، مهند اليحيى، مبارك الراجح، عبدالله الرشيدي، سليمان هزازي،، فيصل الصبياني، فيصل الأسمري، أيمن فلاتة، عبدالكريم دارسي، مراد خضري، فريج الجيزاني، بالإضافة للسباعي محمد الدوسري وعبدالرحمن العبيد وخالد العسيري وبدر العمير وعباس الحسن وماجد عبدالله وفيصل العبدالواحد الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي في آخر بطولة شارك فيها الأخضر وهي بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) والتي أقيمت الشهر الماضي في فرنسا وحقق فيها منتخبنا الوطني تحت 23 سنة الوصافة بعد خسارته من المنتخب المستضيف في اللقاء الختامي.وافتتح المنتخب الوطني تحت 23 عاماً مساء اليوم الجمعة تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية، أعقبها مران تكتيكي.ويواصل أخضر 23 عاماً غداً السبت تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الدورة الدولية.