أعلن نادي الاتحاد رسمياً عن شراء عقد اللاعب حامد الغامدي من ناديه السابق الاتفاق والتوقيع مع لمدة 5 سنوات إلى عام 2030م، وكان الغامدي قد شارك مع الاتحاد لموسم ونصف بنظام الإعارة وأحرز معه كأسي خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي للمحترفين.وقد ارتدى حامد الغامدي شعار الاتحاد في شهر يناير 2024 وشارك معه في 23 لقاء، ورغم أنه أحرز هدفاً واحداً فقط إلا أنه نال جائزة أجمل هدف في الأسبوع الخامس من دوري روشن السعودي، كما صنع هدفاً واحداً، وقد مستويات مميزة رغم مشاركته كبديل في أغلب اللقاءات، وكسب ثقة مدربه الفرنسي لوران بلان بعد تألقه في اللقاءات المصيرية والمهمة، ليثبت نفسه مع النمور لتبادر الإدارة الاتحادية بشراء عقده يحثاً عن الاستقرار في عناصر الفريق لا سيما وإن الاتحاد تنتظره مشاركات مهمة إذ سيشارك في 4 بطولات وهي كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي، بالإضافة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة بجوار الأهلي حامل اللقب والهلال.وكان نادي الاتفاق قد ودع اللاعب بعبارة «شكراً لك حامد»، ووجه اللاعب حامد الغامدي رسالة لفريقه السابق الاتفاق وجماهيره وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X حيث قال: «بعد سنوات جميلة أود أن أودع هذا الكيان الغالي على قلبي، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة النادي، ولزملائي اللاعبين، ولكل من عملت معهم خلال هذه الفترة، وشكر خاص لجمهور الاتفاق الوفي، الذي كان دائماً السند والداعم الأول.. محبتكم ستظل محفورة في قلبي، وأتمنى للنواخذة كل التوفيق والنجاح في قادم الأيام، الحكاية لم تنتهِ بعد، للمجد بقيّة».