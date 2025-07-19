تفوق فريق الأهلي على فريق تيرول النمساوي بهدفين لهدف، في افتتاحية لقاءاته الودية في معسكره الذي أقامه في النمسا، وأحرز هدفي الأهلي كل من روجيرو إيبانيز وويندرسون جالينو، وغادر الفريق بعد نهاية اللقاء لدولة إيطاليا للمشاركة في بطولة كأس كومو.شهد اللقاء بداية قوية من فريق الأهلي الذي دخل مدربه الألماني ماتياس يايسله بتشكيلة مكونة من الحارس إدوارد ميندي وأمامه رباعي الدفاع ريان حامد وروجيرو إيبانيز وماتيو دامس وعبدالله العمار، وفي المحور الثنائي فرانك كيسيه وعيد المولد، وفي خط المقدمة فهد الرشيدي وخلفه الثلاثي ألكسندر غوميز وسميحان النابت ورياض محرز، وتعرض الظهير اليسر عبدالله العمار لإصابة مبكرة ليضطر معها المدرب يايسله لإخراجه وإشراك سعد بلعلبيد في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وكان قبلها قد تعرض إيبانيز للإصابة ولكنه عاد للقاء بعد أن تم علاجه، وكاد تيرول أن يهز شباك الأهلي بعد تسديدة قوية تصدى لها الحارس إدوارد ميندي ومن ثم ارتطمت في القائم، ورد أليكساندر غوميز بتسديدة قوية ولكن الحارس أبعدها بصعوبة، ليرد الفريق النمساوي بهجمة مرتدة ولكن ميندي يتألق مجدداً ويتصدى للكرة، ومن كرة عادت من الدفاع النمساوي لتصل لفرانك كيسيه مررها لزميله رياض محرز الذي لعبها عرضية داخل منطقة الجزاء انبرى لها إيبانيز وغمزها داخل الشباك كهدف أول للأهلي (د: 35)، وبين الشوطين أجرى يايسله عدة تغييرات كانت أبرزها مشاركة الحارس البديل عبدالله عبده الذي تصدى لانفرادة للفريق النمساوي، وكذلك شارك البرازيلي ويندرسون جالينو والذي تمكن من إضافة الهدف الثاني بعد مهارة فردية راوغ فيها الدفاع النمساوي وسددها أرضية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس كهدف ثانٍ للأهلي (د: 77)، وبعد دقيقتين تمكن فريق تيرول من تقليص النتيجة بإحرازه للهدف الأول (د: 79)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.