أكد تقرير صحفي، أن السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، رحب مبدئياً بفكرة الانضمام إلى صفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن إيزاك منفتح على الانتقال إلى الهلال، وقد أعطى الضوء الأخضر لزعيم آسيا، والمفاوضات جارية بشأن محاولة إتمام الصفقة، ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان نيوكاسل سيقبل العرض السعودي أم لا.

وأضافت أن نيوكاسل - المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي - رفض محاولات ليفربول للتعاقد مع إيزاك هذا الصيف، قبل أن يظهر الهلال في الصورة.

وكان إيزاك انضم إلى نيوكاسل عام 2022 قادماً من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 70 مليون يورو.

وتألق المهاجم السويدي بقميص الماكبايس الموسم الماضي، حيث سجل 27 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في جميع المسابقات.