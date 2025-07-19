أعلن نادي التعاون عن عودة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا لتدريب الفريق الكروي الأول، وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «X»، بعقد يمتد لموسم رياضي واحد.وجاء إعلان النادي عن التعاقد عبر نشر مقطع فيديو لأبرز الأحداث واللحظات للفريق مع المدرب، متضمناً حديثاً له حيث قال شاموسكا: «في منتصف عام 2022 بدأت حكايتي مع هذه المدينة ومع هذا النادي، ومع جماهيره الوفية، ومن اللحظة الأولى شعرت بالانتماء وبذلت كل ما بوسعي لتحقيق أهداف التعاون، على مدار سنتين عشنا معاً لحظات لا تُنسى بين انتصارات كبيرة وتعثرات صعبة لكنها لم تكسر عزيمتنا نحو هدفنا، وفي النهاية استطعنا بلوغ مرادنا وتحقيق تلك النتائج الرائعة، ثم توقفت القصة لكنها لم تنتهِ، واليوم تعود الحكاية لتُكتب من جديد، أنا شاموسكا عدت من جديد».وسبق أن خاض التعاون 68 لقاءً تحت قيادة المدرب شاموسكا، وتمكن من الفوز في 34 وتعادل في 18 وخسر 16 لقاء، وأحرز هجومه 104 وسُجل فيه 76 هدفاً، فيما خرج التعاون بشباك نظيفة في 22 لقاء، وحقق سكري القصيم المركز الخامس في دوري المحترفين الأول مع شاموسكا، فيما تحسن مركزاً واحداً في الموسم الثاني حين احتل المركز الرابع.وكانت المحطة الأولى للمدرب شاموسكا في ملاعب السعودية مع فريق الفيصلي عام 2018 وبعد ذلك تنقل بين عدة فرق ومنها الهلال والشباب والتعاون، فيما كانت محطته الأخيرة مع فريق نيوم والذي حقق معه كأس دوري يلو للدرجة الأولى، وخاض معه 34 لقاءً فاز في 24 وتعادل في 7 لقاءات، فيما خسر في 3 لقاءات فقط، وأحرز هجومه 80 هدفاً وسُجل فيه 27، فيما خرج الفريق بشباك نظيفة في 16 لقاء.