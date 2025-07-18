أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، توصل نادي النصر إلى اتفاق مع فينورد الهولندي لضم مدافعه السلوفاكي ديفيد هانكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة «إكس»: «نادي النصر يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع ديفيد هانكو قلب دفاع قادماً من فينورد».

وأضاف: «تم الاتفاق على رسوم قدرها 33 مليون يورو بجانب بعض الإضافات، بعد مفاوضات طويلة».

وختم: «المدافع السلوفاكي سيوقّع عقداً مع النادي السعودي حتى يونيو 2028».

يذكر أن النصر تعاقد أخيراً مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لقيادة الفريق، كما جدد عقد نجمه كريستيانو رونالدو حتى 2027.