علمت مصادر «عكاظ» أن محمد المنجم (المستقيل من رئاسة نادي الشباب)، انضم رسميّاً لإدارة تنفيذية لنادِ إنجليزي يلعب في الدوري الممتاز، ليبدأ فصلاً جديداً في عالم كرة القدم الأوروبية على أعلى المستويات. وبدأ المنجم مباشرته الفعلية لأعماله داخل النادي، إذ تمكن خلال الأسابيع الماضية من إنجاز عدد من الملفات المهمة التي أوكلت له من قبل المسؤولين في النادي.يذكر أن النادي الذي انضم إليه المنجم، يقع تحت إدارة مجموعة استثمارية عالمية تملك أيضاً نادياً معروفاً في الدوري الإسباني، مما يعكس اتساع رقعة المشروع الرياضي الذي تديره المجموعة.ويأتي انضمام المنجم في هذا السياق مؤشراً واضحاً على رغبة المجموعة في الاستفادة من الكفاءات السعودية والعربية ذات الكفاءة العالية، ودمجها في مشاريع رياضية عالمية المستوى.ويُمثل التحاق محمد المنجم بهذا النادي الإنجليزي الكبير إنجازاً نوعياً للكوادر السعودية في المجال الرياضي، خصوصاً في ظل التوجه العام نحو تمكين الكفاءات المحلية لتتبوأ أدواراً قيادية على الساحة الدولية. ولا يخفى أن المنجم يمتلك سيرة مهنية حافلة في المجال الرياضي، إذ شغل سابقاً مناصب قيادية في عدد من الجهات الرياضية السعودية، وتميز برؤية تنظيمية متقدمة جعلت منه أحد الأسماء البارزة في إدارة العمليات الرياضية.