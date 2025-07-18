يحاول نادي فيورنتينا الإيطالي إعادة فرانك كيسيه إلى إيطاليا باعتبار الإيفواري هو الهدف الرئيسي لدعم صفوف الفريق بداية من سوق الانتقالات الصيفي الحالي خصوصاً أنه سبق لمدرب فيورنتينا ستيفانو بيولي تدريبه في ميلان واعتباره مطلباً مهماً على الرغم من صعوبة الصفقة في ظل الاتفاق بين اللاعب والنادي الأهلي على البقاء لمدة عام آخر، وذلك بحسب ما ذكرته مجموعة القنوات المتخصصة بتغطية الأخبار الرياضية العالمية سكاي سبورت إلا أن مسيري القرار في نادي فيورنتينا يعملون على إجراء اتصالات مع إدارة النادي الأهلي للتحقق مما إذا كان هناك مجال للتفاوض للتوقيع مع كيسيه باعتباره الهدف الأول أو فتح باب التفاوض مع خيارات مقترحة من مدرب الفريق كلاعب وسط نادي بارما، سيمون سوهم على الرغم من المطالبات المالية العالية جداً من قبل إدارة نادي بارما التي تحد دون الوصول لاتفاق بين إدارة الناديين.وفي السياق ذاته أعلن الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو رغبة ستيفانو بيولي في ضم فرانك كيسيه، إلى صفوف فريقه الجديد فيورنتينا، مشدداً على أن بيولي يعلم إمكانات كيسيه جيداً إبان إشرافه على تدريبه في ميلان، من 2019 إلى 2022.