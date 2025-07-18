تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account
يحاول نادي فيورنتينا الإيطالي إعادة فرانك كيسيه إلى إيطاليا باعتبار الإيفواري هو الهدف الرئيسي لدعم صفوف الفريق بداية من سوق الانتقالات الصيفي الحالي خصوصاً أنه سبق لمدرب فيورنتينا ستيفانو بيولي تدريبه في ميلان واعتباره مطلباً مهماً على الرغم من صعوبة الصفقة في ظل الاتفاق بين اللاعب والنادي الأهلي على البقاء لمدة عام آخر، وذلك بحسب ما ذكرته مجموعة القنوات المتخصصة بتغطية الأخبار الرياضية العالمية سكاي سبورت إلا أن مسيري القرار في نادي فيورنتينا يعملون على إجراء اتصالات مع إدارة النادي الأهلي للتحقق مما إذا كان هناك مجال للتفاوض للتوقيع مع كيسيه باعتباره الهدف الأول أو فتح باب التفاوض مع خيارات مقترحة من مدرب الفريق كلاعب وسط نادي بارما، سيمون سوهم على الرغم من المطالبات المالية العالية جداً من قبل إدارة نادي بارما التي تحد دون الوصول لاتفاق بين إدارة الناديين.

وفي السياق ذاته أعلن الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو رغبة ستيفانو بيولي في ضم فرانك كيسيه، إلى صفوف فريقه الجديد فيورنتينا، مشدداً على أن بيولي يعلم إمكانات كيسيه جيداً إبان إشرافه على تدريبه في ميلان، من 2019 إلى 2022.
أخبار ذات صلة
 
رئيس نابولي لجماهير ناديه: سنشيّد ملعباً جديداً للنادي خلال 3 سنوات!
رئيس نابولي لجماهير ناديه: سنشيّد ملعباً جديداً للنادي خلال 3 سنوات!
لامين يامال يواجه الاتهامات.. والسبب (قصار القامة) !
لامين يامال يواجه الاتهامات.. والسبب (قصار القامة) !