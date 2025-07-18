أثار احتفال نجم برشلونة الشاب لامين يامال بعيد ميلاده الـ18 استياء جمعية الأشخاص المصابين بالتقزم Adee، لتصدر بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الاستعانة بأشخاص من ذوي القزامة كجزء من الترفيه في حفل جمال، وجاء في البيان: «خلال الاحتفال بعيد ميلاد لامين يامال، تم توظيف عدد من الأشخاص من ذوي القزامة لأداء أدوار ترفيهية دون هدف سوى جذب الانتباه، وهو أمر غير مقبول ويغذي الصور النمطية ويقوض الحقوق الإنسانية الأساسية». لتشير الجمعية الى أن مثل هذه الممارسات مخالفة صريحة للقانون العام لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحظر استخدامهم في أنشطة ترفيهية تعرضهم للسخرية أو الاستهزاء، لتعتبر رئيسة الجمعية كارولينا بوينتي أنه من غير المقبول أن يتم استخدام ذوي القزامة كوسيلة ترفيهية في القرن الحادي والعشرين، والأمر يصبح أكثر خطورة عندما يكون مرتبطاً بشخصيات عامة مثل لامين يامال، وأن هذه الممارسات تنقل رسالة خاطئة، مفادها أن التمييز أمر مقبول، خاصة بين فئة الشباب.يذكر أن بعض الدول، مثل كندا، تجرّم هذا النوع من الأنشطة ما لم تتم بموافقة الشخص المعني، في حين يعتبر في دول أخرى مثل بريطانيا أمراً غير أخلاقي رغم عدم وجود حظر رسمي.وكان البرلمان الإسباني قد صوت في عام 2023 لصالح حظر عروض مصارعة الثيران التي يشارك فيها أشخاص من قصار القامة، في خطوة لاقت ترحيباً من منظمات حقوقية.