ينصح المختصون في التغذية العلاجية اللاعبين الرياضيين، عادةً، بالحرص على تناول الشاي الأخضر بدلاً من الأنواع الأخرى من المشروبات الساخنة، لاعتبارات عديدة؛ منها قدرته على تعزيز أداء اللاعبين في المستطيل الأخضر.ولكن يظل السؤال هنا: «لماذا الشاي الأخضر تحديداً؟ وما السر الذي يختزنه هذا النوع من الشاي تحديداً للاعبي كرة القدم؟»، وردّاً على السؤال تقول أخصائية التغذية العلاجية ميمونة حمود لـ«عكاظ»: «معروف منذ قدم الزمان أن للشاي الأخضر فوائد عديدة لا تحصى، فكثير من الدراسات التغذوية التي أجريت على الشاي الأخضر أثبتت أن فوائده على الجسم كثيرة، وعادة يُنصح اللاعبون وممارسو الرياضة بشربه لكونه يساعد على ترطيب الجسم، ما يقلل من خطر الجفاف الذي قد يؤثر سلباً على الأداء الرياضي عند اللاعبين، كما أن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تعتبر مضاداً قوياً للأكسدة، وتساعد في تحسين القدرة على التحمل، وبالتالي يتمكن اللاعبون من تحمل المباريات الشاقة، إلى جانب ذلك يحتوي على الكافيين الذي يعزز الطاقة والتركيز، إضافة إلى ذلك تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يقلل الإجهاد التأكسدي ويساعد في تسريع عملية التعافي من الإجهاد والمتاعب بعد أداء مباراة قد تتجاوز الـ90 دقيقة».وتابعت: «يحرص بعض اللاعبين على تناول الشاي الأخضر بشكل يومي وقبل أداء التدريبات أو المباريات بوقت معقول؛ لكونه يساعد أيضاً في حرق الدهون وإنقاص الوزن كما يساعد في تعزيز وظائف الجهاز المناعي، فالمحافظة على الوزن المثالي أهم الشروط التي توجه لجميع اللاعبين، فإلى جانب الطعام الصحي الذي يتناولونه هم مطالبون باستقرار أوزانهم التي تتفق مع أطوالهم».وعن الفرق بين الشاي الأخضر والأسود مضت الأخصائية ميمونة قائلة: «يتم استخلاص الشاي الأسود والأخضر، من نبات الكاميليا سينينسيس، لكنهما يختلفان في طرق معالجتهما، على سبيل المثال، بمجرد حصد ورقة الشاي، تخضع للذبول والأكسدة، ما يخلق رائحة ولوناً مميزين للشاي، ومع ذلك، يمكن إيقاف عملية الأكسدة بالحرارة، ما يؤدي إلى تعطيل الإنزيمات بشكل أساسي، هذه هي الطريقة التي يتم بها إنتاج أنواع مختلفة من الشاي، مثل الشاي الأسود والأخضر، مع الإشارة إلى أن النوعين من الشاي الأخضر والأسود يعتبران خاليين من السعرات الحرارية تقريباً، ويحتويان على كميات متقاربة من الكافيين».وأكدت أخصائية التغذية العلاجية ميمونة، في ختام حديثها، أن للشاي الأخضر فوائد طبية كثيرة، إذ يحتوي على مادة البوليفينول التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي رفع معدل حرق الدهون بالجسم، كما يعمل الشاي الأخضر على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، إذ إن زيادة معدل الإنسولين تؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم، وللشاي الأخضر أيضاً فوائد أخرى، إذ يحتوي على مادة «يبيغالوكاتشين غالاتي»، ولهذه المادة القدرة على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، ما يعيق تكوّن الأورام الخبيثة، فضلاً عن أن الشاي الأخضر غني بمركبات عضوية نباتية تحمي الخلايا والأوعية الدموية عن طريق طرد الجذور الحرة المضرة من الجسم.