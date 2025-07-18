أكد رئيس الوفد السعودي لدورة الألعاب العالمية الجامعية، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الأستاذ الدكتور خالد المزيني، سعيهم في الاتحاد لتعزيز الحضور الرياضي للطالب الجامعي السعودي دولياً، وعده من أهم أهدافهم الإستراتيجية.وشدد الدكتور المزيني في تصريح عقب حفل افتتاح الدورة الـ32 من الألعاب الجامعية الصيفية العالمية الذي أقيم أمس في ألمانيا، على أهمية المشاركة في مثل هذه المحافل الدولية, التي تجمع أبرز الرياضيين على مستوى الجامعات في العالم، كونها تدعم الجانب الرياضي للطالب، وتتعدى ذلك لتوسع آفاقه في مختلف المجالات.وقال: «مثل هذه البطولات، والملتقيات تُسهم في رفع المستوى الفني والتنافسية لدى اللاعبين، وبالتالي تطور مهاراتهم، وتكسبهم المزيد من الخبرات التي ستكون إيجابية لهم في البطولات القادمة وصولاً إلى التواجد على منصات التتويج العالمية وتحقيق المنجزات، بالإضافة إلى هدفها الأسمى وهو توثيق الروابط الأخوية والتقارب بين طلاب الجامعات من مختلف دول العالم».وثمن الدكتور خالد المزيني، الدعم الكبير من القيادة الحكيمة للرياضة الجامعية، بمتابعة واهتمام معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وحرصه على التمثيل المشرف للمملكة من خلال تهيئة كافة الأمور المتعلقة بالمشاركة الدولية، متمنياً التوفيق للاعبين وتحقيق نتائج مميزة في الدورة تعكس الدعم الكبير للقطاع الرياضي بشكل عام، وللرياضة الجامعية بشكل خاص.وتضمن حفل الافتتاح، الذي أقيم في ملعب «شاوينزلاند رايزن أرينا»، بمدينة دويسبورغ الألمانية، فقرات منوعة وعروض الألعاب النارية، وطابور عرض الدول المشاركة، حيث حمل العلم السعودي في الحفل بطل العالم في التايكوندو عام ٢٠١٧ اللاعب محمد السويق.كما شهد الحفل كلمة لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ليونز إيدر، أكد فيها أهمية المنافسات، مبيناً أن الرياضة هي أحد أهم العوامل التي توحد جميع الناس.يذكر أن الوفد السعودي للدروة، ضم ( 36 ) لاعباً ولاعبة يمثلون 5 منتخبات هي: ألعاب القوى، والتايكوندو، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، والمبارزة، وتقام منافسات الدورة خلال الفترة من ( 16 ـ 27 ) يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من (8500) رياضي جامعي، يمثلون ( 150 ) دولة، سيتنافسون في 18 رياضة.