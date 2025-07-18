تقاسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد النصر جوائز الموسم مع نجوم الاتحاد كريم بنزيما ونغولو كانتي والحارس رايكوفيتش، إضافة لجمهور الاتحاد، إذ حصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف، فيما نال كريم بنزيما جائزة أفضل لقطة، وحصد كانتي جائزة مهارة الموسم، ورايكوفيتش جائزة أفضل تصدٍ، فيما نال جمهور الاتحاد جائزة أجمل تيفو في الموسم، والتي أعلنتها رابطة دوري المحترفين السعودي عبر الموقع الرسمي في الشبكة العنكبوتية.-------------------جائزة لاعب الموسم ينالها «الدون»-------------------فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بجائزة لاعب الموسم من اختيار الجمهور للموسم الرياضي 2024-2025. ويتوج بجائزة لاعب الموسم اللاعب الأكثر تتويجاً بلقب رجل المباراة في منافسات الموسم. ويختار المصوتون في كل مباراة «رجل المباراة» بين مجموعة من اللاعبين الأعلى تقييماً. وحصل رونالدو على ذلك اللقب في 15 مباراة.-------------------هدف الموسم لـ«الدون» في شباك الرياض-------------------كما حصد كريستيانو رونالدو جائزة هدف الموسم بعد الهدف الذي أحرزه في مرمى الرياض ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي وحصد أكبر عدد من الأصوات في التصويت لهدف الموسم، ويختار المصوتون أجمل هدف بعد نهاية كل جولة، بين الأهداف الثلاثة الأجمل في كل جولة، وفقاً لتصنيف اللجنة الفنية. وفي نهاية الموسم، أعيد التصويت على الأهداف الـ34 الفائزة بجائزة أفضل هدف في كل جولة، وحاز هدف رونالدو على نحو خُمس أصوات الجماهير (19%) كأجمل أهداف الموسم.-------------------أجمل لحظة.. بنزيما مع كأس دوري المحترفين-------------------فازت لحظة تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي عندما استلم القائد كريم بنزيما كأس الدوري من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بأجمل لحظة في الموسم. ورشحت 9 أندية وهي القادسية والفتح والأخدود والخلود والخليج والرياض والشباب إضافة للاتحاد لحظاتها الأجمل في الموسم 2024-2025، وحصلت لحظة الاتحاد على 65%، بينما تقاسمت بقية اللحظات الثمان 35% من أصوات الجماهير.-------------------جائزة مهارة الموسم يخطفها كانتي-------------------فاز اللاعب الفرنسي نغولو كانتي نجم فريق الاتحاد بجائزة مهارة الموسم وذلك عن مهارته في مباراة فريقه الاتحاد أمام ضيفه الخليج ضمن الجولة الخامسة.واستلم كانتي تمريرة من زميله عبدالرحمن العبود، وكان الفرنسي الواقف في منتصف الملعب مستديراً بظهره على مرمى المنافس، وخلفه مباشرة خالد السميري واليوناني ديميتريس كوربيليس، واستطاع كانتي الاحتفاظ بالكرة مع الإفلات من مطارده اليوناني، أثناء تعديل اتجاهه نحو مرمى الخليج، وفاز بالكرة رغم محاولات خالد ناري وعبدالله الفهد اعتراضها، حتى مررها لمواطنه موسى ديابي، الذي هيأها للهولندي ستيفن بيرغوين الذي تمكن من إحراز الهدف الثالث للاتحاد في المباراة التي انتهت لمصلحة العميد بنتيجة 4-1.-------------------«تصدي الجولة» يحصدها رايكوفيتش-------------------فاز الصربي بريدراغ رايكوفيتش حارس مرمى الاتحاد بأجمل تصدٍ في الموسم، عن اعتراضه لتسديدة البرازيلي مالكوم لاعب الهلال، في الكلاسيكو، ضمن الجولة الـ21. وحاز ذلك التصدي من رايكوفيتش على 28% من الأصوات. والملفت أن رايكوفيتش، نفسه، كان في المركز الثاني بنسبة 11% من الأصوات عن تصديه لركلة حرة في مباراة الاتحاد أمام الرياض ضمن الجولة 25، شهدت كثافة عددية من لاعبي الرياض وقت تنفيذها بستة لاعبين، ومنهم الحارس الكندي ميلان بوريان.-------------------تيفو الموسم-------------------فاز تيفو الاتحاد في مباراة النصر ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بأفضل تيفو في الموسم من اختيار الجمهور.وحاز ذلك التيفو على أكثر من نصف الأصوات (55%). وكان رائعاً وفيه عبارة تشير إلى روح الاتحاد بالأحرف اللاتينية (AURA)، وجاء اختيار (التيفوهات) المرشحة لجائزة أفضل تيفو في الموسم من اختيار الجمهور، بناء على ترشيحات من الأندية، إذ رشحت 4 أندية التيفو الخاص بجماهيرها، وهي أندية الأهلي والفتح والاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الفائز بذلك المعدل الكبير من الأصوات.إنفوجرافيكأفضل هدف: رونالدولاعب الموسم: رونالدولقطة الموسم: بنزيمامهارة الموسم: كانتيتصدي الموسم: رايكوفيتشأفضل تيفو: الاتحاد