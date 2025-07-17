أعلن نادي القادسية، اليوم (الخميس)، رحيل مهاجمه الغابوني بيير أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وودع القادسية مهاجمه الغابوني بعد إنهاء العقد بالتراضي، إذ كتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «شكراً أوبا.. كل التوفيق لك».

وبحسب تقارير صحفية، فإن أوباميانغ قريب من العودة إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعقد لمدة موسمين.

وخاض أوباميانغ 36 مباراة بقميص القادسية في الموسم الماضي (2024–2025)، سجل 21 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 3.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».