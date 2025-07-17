أسفرت قرعة الملحق الآسيوى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عن وقوع منتخب السعودية فى المجموعة الثانية مع العراق وإندونيسيا.

كما أوقعت قرعة الملحق الآسيوى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التى أقيمت صباح اليوم (الخميس) بمقر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) منتخب قطر في المجموعة الأولى مع الإمارات وسلطنة عمان.

وتتنافس 6 منتخبات آسيوية على بطاقتين للتأهل مباشرة للمونديال، رفقة المنتخبات الستة التي سبق لها وأن اقتطعت بطاقة التأهل المباشر في تصفيات الدور السابق، فيما يلعب صاحبا المركز الثاني مواجهة فاصلة لتحديد المنتخب المشارك في الملحق العالمي، بنظام الذهاب والإياب، يومي 13 و18 نوفمبر المقبل.

وتستضيف قطر والسعودية مباريات الملحق خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل.

ووفقاً لنظام القرعة وزعت المنتخبات الـ6 المتأهلة للملحق على 3 مستويات قبل سحب مراسم القرعة، إذ جاء المنتخب السعودي ونظيره القطري في المستوى الأول، في حين حضر منتخبا العراق والإمارات في المستوى الثاني، ومنتخبا عمان وإندونيسيا في المستوى الثالث.

وأُجريت مراسم القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة في هذا الدور، وقام بسحب القرعة تيمور كابازده مدرب منتخب أوزبكستان الذي قاد منتخب بلاده للتأهل للمونديال، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

يذكر أن المنتخبات الآسيوية التي ضمنت التأهل للمونديال المقبل بصورة مباشرة هي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والأردن وأوزبكستان.

ويلعب منتخب السعودية مع إندونيسيا الأربعاء الموافق الثامن من أكتوبر بملعب «الإنماء» بمدينة «جدة»، بينما يلعب مع منتخب العراق على الملعب ذاته الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر.

في حين يلعب منتخب العراق مع إندونيسيا السبت الموافق 11 أكتوبر على ملعب «الإنماء» بمدينة «جدة»، بينما يلعب مع منتخب السعودية الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر على الملعب ذاته.

ويصعد الأول من كل مجموعة مباشرة إلى بطولة كأس العالم 2026، بينما يلتقي صاحبا المركز الثاني في مواجهتين ذهاباً وإياباً يومي 13 و18 نوفمبر، على أن يتأهل المنتصر إلى ملحق عالمي، في فرصة نهائية لبلوغ كأس العالم.

الملحق العالمي الذي سينتقل إليه المنتخب الآسيوي يضم أيضاً منتخبين من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، ومنتخباً من أفريقيا، ومثله من أمريكا الجنوبية، وآخر من منطقة أوقيانوسيا.



