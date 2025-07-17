أوقعت قرعة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي سحبت صباح اليوم (الخميس) في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية في مواجهة العراق وإندونيسيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات وعُمان، إذ تقام مباريات المجموعة الأولى في قطر، فيما تستضيف السعودية مباريات المجموعة الثانية خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر القادم، على أن يتأهل متصدرا المجموعتين إلى المونديال مباشرة، أما المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني في كلا المجموعتين فسيخوضان مواجهة فاصلة مباشرة بينهما لتحديد المنتخب الذي سيخوض الملحق الإضافي مُمثلا عن قارة آسيا، ليلعب ضد أحد منتخبات القارات الأخرى الذي يتحدد لاحقا، على غرار ما كان يحدث بالنظام السابق الذي يخوض فيه منتخب آسيوي مُلحقاً ضد نظيره من أوقيانوسيا أو كونكاكاف.