اختتم المنتخب الوطني السعودي لكرة قدم الصالات تحت 17 عاماً، أمس (الأربعاء)، معسكره الخارجي الذي أُقيم في مدينة سراييفو بالبوسنة، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في أولمبياد آسيا، المقررة إقامته في مملكة البحرين الشقيقة خلال أكتوبر القادم.واستمر المعسكر 13 يوماً (من 4 حتى 17 يوليو الجاري)، خاض خلالها الفريق مناورات ودية، وأجرى حصصاً تدريبية يومية متنوعة على فترتين صباحية ومسائية، شملت الجوانب الفنية، البدنية، والتكتيكية، إضافة إلى تمارين في صالة اللياقة والحديد لرفع المعدلات البدنية لدى اللاعبين.شهد المعسكر اجتماعاً فنياً عقده الجهاز الفني مع اللاعبين، شدد خلاله المدرب مبارك الشهراني على أهمية الجدية والانضباط داخل وخارج الملعب، والالتزام الكامل بالتعليمات، مؤكداً ضرورة التطور المستمر على المستويين البدني والفني للوصول إلى مستوى من الجاهزية لأولمبياد آسيا الذي سيقام في مملكة البحرين الشقيقة.ويأتي المعسكر ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مبارك بن علي الشهراني، بهدف توليف المجموعة، وتعزيز الانسجام، ورفع الجاهزية قبل خوض المرحلة القادمة.ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب إلى أرض الوطن اليوم (الخميس)، استعداداً لانطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي في سلوفينيا ابتداء من 1 أغسطس القادم.