كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن إدارة نادي نيوم نجحت في حسم واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بضم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المهاجم عبدالعزيز نور، وزميله لاعب الوسط علاء حجي، بعد شراء عقديهما بشكل نهائي مع تبقي نحو عامين في عقد كل من اللاعبين مع ناديهما الوحدة الهابط حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو».وبحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ»، فإن الصفقة تجاوزت قيمتها 50 مليون ريال، ومن المنتظر أن يُعلن نادي نيوم رسمياً عن تفاصيل الصفقة خلال الفترة القليلة القادمة، ضمن خطة إدارية وفنية تستهدف استقطاب عناصر بارزة لتدعيم مختلف خطوط الفريق، في ظل الطموحات المتزايدة للنادي الصاعد حديثاً إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد تتويجه بطلاً لدوري «يلو» السعودي للدرجة الأولى.