وقعت شركة نادي ⁧‫النصر‬⁩ عقداً رسمياً مع المدافع نادر الشراري وذلك لمدة ثلاث سنوات.ويأتي التعاقد مع الشراري من أجل تعويض رحيل علي لاجامي لاعب الفريق إلى صفوف الهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي بصورة رسمية.ويرغب مسؤولو النصر في تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية خلال الموسم القادم.وبدأ الشراري صاحب الـ «29 عاماً» مشواره مع كرة القدم عبر بوابة العروبة في الجوف عام 2017، واستمر في صفوفه حتى 2020، لينتقل إلى أبها لمدة موسم رياضي واحد قبل انتقاله إلى الشباب عام 2021.وشارك مع الشباب، الموسم الماضي، في جميع المسابقات بـ 32 مباراة، أسهم في صناعة هدف، ولم يسجل.