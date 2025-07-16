انطلقت بطولة درع الوطن للقطاعات العسكرية 2025 م لكرة القدم، بحضور مساعد قائد المنطقة اللواء ركن سلطان الدعجاني، وعدد من القيادات العسكرية في المنطقة، والتي تقام منافساتها على ملعب مدينة الملك فيصل العسكرية بمحافظة خميس مشيط.وتأتي الفرق المشاركة على النحو التالي: القوات البرية، وإدارة مكافحة المخدرات، والدفاع المدني، والقاعدة الجوية، وقوة طوارئ عسير، والمستشفى العسكري، والأمن العام، والمجاهدين، والأمن البيئي، والدفاع الجوي، والأفواج الأمنية، ورئاسة أمن الدولة، وحرس الحدود، وأمن المنشآت، والجوازات، وإدارة السجون.