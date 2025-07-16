تُقام اليوم الأربعاء 4 مباريات في بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً في نسختها الثانية، ففي المباراة الأولي يواجه منتخب الشرقية نظيرة الجوف، فيما يتواجه في اللقاء الثاني منتخبا الرياض والمدينة المنورة، وتقام المواجهة الثالثة بلقاء القصيم ضد عسير، وتختتم مباريات اليوم بلقاء منتخب جدة نظيرة الأحساء، وتُعد بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً، أحد برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتطويرها من خلال إقامة ممثل هذه البطولات التي تسهم في تحقيق ذلك.وكانت منافسات البطولة انطلقت، أمس الثلاثاء، على ملعبي نادي «عكاظ» والمعسكر الدائم، وفاز منتخب القصيم على منتخب الشرقية بنتيجة (2 - 1)، وتغلّب منتخب جدة على نظيره الرياض بهدف دون رد، وفاز منتخب عسير على منتخب الجوف بنتيجة (4 - 1)، واختتمت منافسات اليوم الأول بمباراة جمعت المدينة المنورة والأحساء، حسمها الأخير بهدف دون مقابل.يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تُدار تحكيمياً من قبل طواقم تحكيمية شابة معتمدة، ممن يقودون مباريات دوريات الفئات السنية.