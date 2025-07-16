اختتم منتخبنا الوطني السعودي تحت 19 عاماً، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب تشيلي ودياً غداً، وذلك ضمن معسكره الإعدادي في مدينة فالنسيا الإسبانية، تحضيراً للمشاركة في بطولة كوتيف الدولية 2025، التي ستقام خلال الفترة من 19 حتى 30 يوليو الجاري.وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية الأخيرة تحت إشراف المدرب الإسباني أنطونيو سيرجيو والجهاز الفني المساعد، وتركّزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، واختُتمت بمناورة خفيفة شهدت تطبيقات متنوعة استعداداً للقاء. ويواصل «أخضر 19 عاماً» برنامجه التحضيري في إسبانيا تأهباً لانطلاق البطولة، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب أوروغواي يوم الأحد 20 يوليو، ثم يلاقي منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء 22 يوليو، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب فنزويلا يوم الخميس 24 يوليو.وكان منتخبنا الوطني تحت 19 سنة قد وصل لإسبانيا يوم الاثنين الماضي، وسبق أن أعلن الإسباني أنطونيو سيرجيو المدير الفني للمنتخب عن قائمة «الأخضر» المشاركة في المعسكر، والتي ضمّت كلاً من: فهد الحربي، عبدالله المحيسن، عبدالعزيز الهاشم، فيصل الشمري، محمد الصرنوخ، سالم العصيمي، ياسر الظفيري، فواز المشهور، تركي المدني، عبدالرحمن سفياني، أمجد حراج، عواجي علواني، حسين جداوي، محمد النقيدان، إلياس أبو بكر، طلال حارثي، محمد القحطاني، عمار الأحمدي، محمد فلاتة، عبدالله القحطاني، مهند القضيبي، صهيب الهوساوي، عبدالعزيز الشمري، فارس بن سالم، نواف الدوسري، عبدالرزاق عواجي.