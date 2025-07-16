تفاضل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بين مدينتي الطائف وأبها لاختيار إحداهما مقراً للمعسكر الإعدادي لحكام دوري روشن ودوري يلو، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.وبحسب مصادر «عكاظ»، تتجه اللجنة إلى إقامة معسكر داخلي مكثف ينطلق في منتصف الشهر القادم ويستمر 15 يوماً؛ بهدف رفع جاهزية الطواقم التحكيمية على المستويين البدني والفني.المعسكر سيتضمن تدريبات ميدانية، وورش عمل متخصصة، ومحاضرات تحليلية تركز على تقنيات التحكيم الحديثة وتطوير آليات اتخاذ القرار، إضافة إلى محاكاة لمواقف واقعية داخل أرض الملعب.ويأتي هذا التحرك في إطار استعدادات الاتحاد السعودي لضمان موسم تحكيمي مميز، يعزّز من كفاءة الأداء ويقلّص الأخطاء، في ظل استمرار تصاعد التنافس بين الأندية وتوسّع الاهتمام بالبطولات المحلية.