تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات دورة الألعاب العالمية الصيفية للجامعات التي تستضيفها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 27 يوليو 2025م، بمشاركة أكثر من 8,500، رياضي جامعي من 150 دولة.ويمثل المملكة في الحدث العالمي، 36 لاعباً ولاعبة من مختلف الجامعات السعودية، تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، وسيمثل أبطال الجامعات السعودية، 5 منتخبات هي: ألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، وكرة الطاولة، والمبارزة.واكتمل وصول الفرق السعودية إلى ألمانيا، واستقرت في المدن المخصصة لها في المنافسات، إذ شاركت منتخبات التايكوندو، وكرة الطاولة، والمبارزة، في مدينة إيسن، واستقر منتخب ألعاب القوى في مدينة بوخوم، فيما جاء منتخب الريشة الطائرة، في مدينة مولهايم.وأنهت الفرق السعودية تحضيراتها للدورة، عبر معسكرات خلال الفترة السابقة، لتواصل تحضيراتها في ألمانيا، من خلال تدريبات يومية قبل انطلاق المنافسات.وستقام الألعاب في 6 مدن هي بوخوم، ودويسبورغ، وإيسن، ومولهايم أن دير رور، وهاغن، وبرلين، فيما سيتنافس الرياضيون في 18 رياضة، 15 منها إلزامية هي: الرماية، والجمباز الفني، وألعاب القوى، وتنس الريشة، وكرة السلة، والغوص، والمبارزة، والجودو، والجمباز الإيقاعي، والسباحة، والتايكوندو، والتنس، وكرة الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة الماء، ويكتمل البرنامج بالرياضات الاختيارية، وهي: كرة السلة 3x3، والكرة الطائرة الشاطئية، والتجديف.