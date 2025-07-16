تُوج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي (دوري روشن) لموسم 2024-2025.

وأعلنت الحسابات الرسمية للدوري السعودي على منصات التواصل الاجتماعي أن رونالدو فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم بناءً على تصويت الجمهور، بعد أن حصل على جائزة رجل المباراة في 15 مناسبة خلال الموسم.

وتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، متفوقاً بهدفين عن أقرب منافسيه إيفان توني، لاعب الأهلي، الذي حل في المركز الثاني، بجانب تقديمه 3 تمريرات حاسمة.

يذكر أن النصر جدد تعاقده مع رونالدو، أخيراً، حتى 2027، في إطار مساعي النادي لاستعادة التوهج والعودة إلى منصات التتويج.