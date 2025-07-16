أكد البرتغالي مدرب النصر السابق ماريانو باريتو، أن تعاقد العالمي مع مواطنه جورجي جيسوس خطوة مهمة نحو عودة الفريق لحصد الألقاب.

وقال باريتو في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «تعاقد النصر مع جيسيوس مفاجأة بالنسبة لي، بعدما فاز بالعديد من الألقاب مع الهلال، لكن مع تدعيم العالمي بلاعبين جدد سيحاول المدرب تحقيق لقب الدوري السعودي».

وأضاف: «شروط نجاح جيسوس مع النصر، لتحقيق النجاح في كرة القدم، يجب أن تكون كفؤاً، مبدعاً، منضبطاً، منظماً، ومجتهداً، حينها سيأتي الحظ، كل هذه شروط متوفرة في جيسوس».

وتابع: «الدوري السعودي الموسم المقبل، سيكون تنافسياً للغاية، مع أندية عدة تتنافس على اللقب: الاتحاد، الهلال، الأهلي، القادسية، النصر، ونيوم، ستكون بطولة مثيرة مع فرق تمتلك لاعبين ومدربين جيدين، النصر والمدرب جيسوس سيفعلان كل شيء من أجل أن يكونا أبطالاً، وهذا سيكون أيضاً مصدر اهتمام للجميع، رونالدو لم يفز بعد بلقب الدوري السعودي، وهذا تحدٍ لن يرغب في تفويته، لكن يجب أن نركز الانتباه أيضاً على الأهلي ونيوم».

واصل: «جيسوس وكريستيانو رونالدو هما القائد والمساعد، ينظران إلى نفس الهدف وسيساعدان بعضهما البعض لتحقيق لقب البطولة المطلوب بشدة».

وختم: «النصر يمتلك فريقاً قوياً في وجود أسطورة عالمية بحجم رونالدو، لكن رحيل تاليسكا أثر سلبياً على الفريق وبالتأكيد سيتم تعويضه بلاعب مشابه، جيسوس والإدارة سيكون لديهم أفضل الأفكار لإعادة بناء الفريق».