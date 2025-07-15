عبّر لاعب الهلال السابق محمد النزهان عن سعادته بحضور حفل جمعية أصدقاء لتكريم أبناء اللاعبين السابقين، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد قيم التلاحم والمحبة بين أبناء الأسرة الرياضية.وقال النزهان في حديثه لـ«عكاظ»: «حضورنا لتكريم أبناء زملائنا شرف كبير، وشعور لا يوصف. هذا التكريم رسالة تقدير ووفاء للجيل السابق وأبنائه، ونتمنى لهم مستقبلاً مشرقاً في خدمة الوطن».وحول قرار نادي الهلال بالاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر السعودي، أوضح النزهان أن القرار صائب وجاء لحماية الفريق من الإرهاق وضغط المشاركات، مشيراً إلى أن المواسم الماضية شهدت خسارة بطولات بسبب الإجهاد المتكرر.وأضاف: «الإدارة درست الوضع بشكل صحيح، واتخذت قرارها بما يخدم مصلحة الهلال على المدى الطويل».وفيما يخص مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، أكد النزهان أن الفريق قدم مستوى مشرفاً ورفع اسم المملكة عالياً، وقال: «الهلال كان خير ممثل للوطن وواجه كرة القدم السعودية بأفضل صورة».وعن تصريحات المدرب السابق جورجي جيسوس حول ندمه على رفض تدريب منتخب البرازيل، علّق النزهان بقوله: «هذه قرارات شخصية يتحمل مسؤوليتها وحده، وكل مدرب يدرك تبعات اختياراته».وختم حديثه متطرقاً إلى تجربة جيسوس المرتقبة مع نادي النصر قائلاً: «نتمنى له التوفيق، جيسوس أصبح مدرباً مكشوفاً للجميع، والنصر يحتاج عملاً كبيراً وجهداً مضاعفاً في المرحلة المقبلة».