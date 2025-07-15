أعلنت الجمعية العمومية غير العادية الثانية للاتحاد السعودي للتايكوندو خلال اجتماعها، فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد، ابتداءً من الـ14 من سبتمبر المقبل.واعتمدت الجمعية البرنامج الزمني للعملية الانتخابية، الذي يتضمن المراحل التالية: مرحلة الترشح: من (14 إلى 20 سبتمبر 2025م)، فيما ستُعلن القوائم الأولية للمرشحين والناخبين في (21 سبتمبر) ولمدة (7 أيام)، وستكون مرحلة الطعون على القوائم الأولية من (28 إلى 29 سبتمبر)، في حين سينظر في الطعون في الفترة من (30 سبتمبر) ولمدة (7 أيام)، وستُعلن القوائم النهائية في (7 أكتوبر 2025م)، فيما تقرر أن تنعقد الجمعية العمومية الانتخابية في (12 أكتوبر 2025م), ومرحلة الطعن على إجراءات الجمعية والانتخابات في (13 أكتوبر)، بينما سيُنظر في الطعون المقدمة في (15 أكتوبر 2025م).من جهة أخرى صادقت الجمعية على تشكيل اللجنة العامة للانتخابات برئاسة عبدالعزيز بن محمد العنزي، وعضوية كل من عبدالرحمن البراك، ويوسف العريني، وشهد الرشيد، فيما اعتمدت الجمعية لجنة الطعون التي شُكّلت برئاسة سلمان بن فهد بن جليل، وعضوية محمد بن عثيمين، ونورة الدوسري، أما لجنة السكرتارية، تترأسها أريج القحطاني، وتضم في عضويتها كلاً من إبراهيم الخزام، وسعود الكلثم.ووافقت الجمعية على تشكيل لجنة فنية مستقلة لتقييم الكفاءة والجدارة الفنية والإدارية لرئيس القائمة المرشحة، وتتكون من: عضو من أعضاء الجمعية العمومية بصفته (رئيسًا)، وممثل من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وممثل من مركز التدريب الأولمبي السعودي، مع منح صلاحية للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.وفي ختام الاجتماع، أقرّت الجمعية تمديد تكليف أحمد بن محمد الصبان رئيساً للاتحاد لمدة (90 يومًا)، لتسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة المقبلة، في ظل الاستحقاقات الرياضية المقبلة، أبرزها مشاركة المنتخب السعودي في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة بالمنامة في أكتوبر، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها المملكة في نوفمبر المقبل.