يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، تعديل نظام التأهل لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها الثانية لمنح الأندية الكبيرة فرصة الظهور في النهائيات بعد غياب كبار أندية أوروبا مثل (مانشستر يونايتد، برشلونة، ليفربول، ميلان) عن النسخة الأولى التي اختتمت بتتويج نادي تشيلسي الإنجليزي باللقب بعد فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي (3 - 0) على ملعب (متلايف) في ولاية نيو جيرسي، التي شارك فيها 32 فريقاً، وفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، التي قالت: «الاتحاد الدولي لكرة القدم، يدرس مقترحات جديدة عدة، من بينها تنظيم مباريات فاصلة بين الأندية الكبيرة التي لم تتأهل تلقائياً، من أجل منحها فرصة إضافية للمشاركة في النسخة الثانية، وتعديل الحد الأقصى لعدد الأندية الممثلة لكل دولة، ومنح أماكن إضافية لأندية ذات تصنيف أعلى أو سجل أوروبي مميز؛ بهدف ضمان حضور أقوى الفرق وضمان مستوى تنافسي أعلى».يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، لم يحسم الدولة المستضيفة للبطولة الثانية من كأس العالم للأندية المقرر إقامتها صيف 2029، إذ تقدمت أستراليا، قطر، البرازيل، وملف مشترك بين إسبانيا والبرتغال بطلبات رسمية لاستضافة الحدث العالمي.