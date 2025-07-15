هنأ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الأندية الرياضية في المنطقة بمناسبة تحقيقها إنجازات رياضية مشرفة خلال 2025، مؤكداً أن هذه النجاحات تمثل مصدر فخر للمنطقة، وتعكس تطور الرياضة السعودية عموماً، مشيداً بما قدمه أبناء وبنات القصيم من مستويات مميزة ونتائج إيجابية.جاء ذلك خلال استقباله، رؤساء ومنسوبي الأندية الرياضية بالمنطقة التي حققت هذه الإنجازات، مباركاً لنادي التعاون بمناسبة تحقيقه الدوري الممتاز لفئة دون 18 عاماً، ولنادي الحزم ونادي النجمة بمناسبة صعودهما إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، عادّاً هذا الإنجاز سابقة تاريخية بوصول أربعة أندية من منطقة القصيم إلى دوري روشن في إنجاز غير مسبوق في مسيرة الرياضة بالمنطقة.وهنأ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل خلال اللقاء اللاعبة فجر السميري لتحقيقها الميدالية الفضية مع المنتخب السعودي في بطولة رفع الأثقال بالألعاب البارالمبية، مؤكداً فخره بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل تميز الكفاءات الرياضية بالقصيم.وقال: إن الشباب هم الطاقة الوطنية التي يجب استثمارها بشكل محمود في خدمة الوطن والمجتمع، وأشيد بجهود الأندية ومنسوبيها في تحقيق هذه المنجزات التي تعكس تميز أبناء وبنات المنطقة في مختلف المسارات الرياضية، ووجود البنية الأساسية المتكاملة في المنطقة من المنشآت والتجهيزات الرياضية التي أسهمت في تحقيق هذا التميز.وأضاف أن هذه البنية جاءت بفضل من الله ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي أولت قطاع الشباب والرياضة عناية كبيرة، ما مكّن الأندية من تحقيق هذه النتائج المميزة، مقدراً لجميع الذين عملوا في خدمة الرياضة بالمنطقة، في الحاضر والماضي، من مسؤولي الأندية ومنسوبي فرع وزارة الرياضة، إذ إن ما تحقق هو ثمرة لجهودهم وعملهم المخلص في دعم وتطوير القطاع الرياضي.وفي ختام اللقاء، اطلّع أمير منطقة القصيم على عرض موجز للإنجازات الرياضية المحققة في المنطقة، مشيداً بالأداء المتميز، مؤكداً استمرار دعم الإمارة للأندية الرياضية في سبيل مواصلة تحقيق النجاحات وتعزيز مكانة المنطقة رياضياً.