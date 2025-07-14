يبدأ غداً المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال معسكره الداخلي المفتوح في المنطقة الشرقية، الذي يستمر حتى 27 يوليو الجاري، في إطار تحضيراته المكثفة للمشاركة في البطولة الآسيوية 2025.ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بينهم، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة اليد لتطوير العناصر الشابة وتجهيزها للاستحقاقات الآسيوية والدولية القادمة.ويشارك في المعسكر 24 لاعباً هم: حسن علي العليوات، أحمد عبدالمعين بوعبيد، حسين غالي الراشد، إلياس شكري العرادي، أحمد علوي أبوالرحى، علي حسين المحسن، حيدر علي الصفار، حسين سعيد آل عبيد، عبدالله محمد عبدرب النبي، أحمد مصطفى البناي، عبدالله عيسى الزين، علي يوسف المرهون، نذير صادق الزنادي، حيد علي الدعسري، حسن علي الصفواني، علي عبدالله آل خليف، إبراهيم علي الخويلدي، عبدالعزيز حسين الحافظ، علي حسين العسيف، باسل يوسف العبدالمحسن، وافي غازي سهوان، محمد واصل المجحد، فراس إسماعيل الصبياني، جواد حسن آل شنر.