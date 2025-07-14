تنطلق نهائيات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً في نسختها الثانية غداً، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في محافظة الطائف، بمشاركة 8 منتخبات إقليمية هي: الرياض، وجدة، والشرقية، والقصيم، والأحساء، وعسير، والمدينة المنورة، والجوف.وأُجريت الخميس الماضي قرعة البطولة، وقُسمت المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، إذ تضم المجموعة الأولى منتخبات الشرقية والقصيم والجوف وعسير، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الرياض وجدة والمدينة المنورة والأحساء.وتستمر منافسات البطولة حتى الأحد 21 يوليو، وتُقام البطولة من دور واحد، وسيلتقي في نصف النهائي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، في حين يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية لحسم اللقب.وتأتي بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً، في نسختها الثانية ضمن جهود وأهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم في مسار تطوير المواهب واكتشافها في سن مبكرة، سعياً لتكوين قاعدة قوية من اللاعبين وسط بيئة رياضية تسهم في صقل وتكوين هذه المواهب.وكانت منتخبات الرياض وجدة والشرقية والقصيم، تأهلت مباشرة للنهائيات نظير خوضها عدد مباريات أكثر في دوري البراعم، فيما جاء تأهل منتخبات الجوف والأحساء وعسير والمدينة المنورة بعد تجاوزها التصفيات المؤهلة للأدوار النهائية من البطولة.من جانبهم ناقش مدربو الفرق المشاركة؛ أحمد بن نصيب (منتخب الرياض)، ونايف الدحيم (منتخب الشرقية)، و طلال المشعل (منتخب جدة)، وعبدالله الدخيل (منتخب القصيم)، وسند العنزي (منتخب الجوف)، وأحمد المبارك (منتخب الأحساء)، وعامر الكثيري (منتخب عسير)، وفارس الصاعدي (منتخب المدينة المنورة)، خلال المؤتمر الذي عقد، آلية اختيار اللاعبين في البطولة التي جاءت بناء على تقارير فنية ومتابعة دقيقة لمنافسات دوريات البراعم التي أنتجت هذه الفرق، كما تطرقوا للحديث عن أهم التحديات التي تواجه عملهم وتتمثل في الحفاظ على اللاعبين في هذا العمر، واختيار الأساليب الصحيحة في التعامل معهم، إضافة لزرع روح التنافس وإيضاح أهمية الانضباط والالتزام في مسيرة اللاعب، مؤكدين أن المشاركة في البطولات تعزز ثقة اللاعب بنفسه، وتمنحه تجربة تنافسية حقيقية، كما تساهم في بناء شخصية اللاعب وصقل موهبته. وكشف مدربو المنتخبات الثمانية أن اللاعبين يدخلون البطولة برغبة وحماس ظهرا بشكل واضح خلال المباريات السابقة والتدريبات اليومية من أجل الظهور بأفضل صورة في منافسات البطولة.