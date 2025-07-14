فتح عضو شرف نادي النصر السابق، الأمير عبدالحكيم بن مساعد، النار على واقع النادي الإداري والفني، مشيراً إلى أن الموسم الجديد لا يبشر بأي تغيير جذري، بل قد يكون أسوأ من الذي سبقه، في ظل استمرار العقلية ذاتها التي تُدير المشهد خلف الوجوه المتبدلة.وفي سلسلة من تغريدات اللافتة، عبّر الأمير عبدالحكيم في حسابه الرسمي عن خيبة أمله من عدم الاستجابة لصوت الجماهير التي طالبت بإصلاحات حقيقية داخل العمق الإداري، مؤكداً أن من يتحكم بالمشهد أذكى وأخبث من أن يسمح بأي تغيير يمس موقعه أو نفوذه، على حد تعبيره. وقال: «الظاهر موسم مثل اللي قبله أو أسوأ، كنت متأمل بتغيير جذري تلبية لصوت الجمهور المسموع، لكنهم أذكى وأخبث ولن يسمحوا بذلك، ستذهب أدوات وتأتي أدوات جديدة ولكن المحرك نفسه».وانتقد الأمير عبدالحكيم تجاهل المشروع السعودي المرتبط بكريستيانو رونالدو، واصفاً ما يحدث بأنه تفريغ متعمّد لمقومات النجاح من حول النجم البرتغالي، مشيراً إلى أن البعض انزعج من قدوم رونالدو للنصر، ليس لأسباب فنية أو مالية، بل لأن وجوده هزّ مراكز التأثير الداخلية. وأضاف: «طبيعي يزعلون ان رونالدو جا للنصر، بس مو طبيعي يُهمَل مشروع سعودي لأجل ميول.. فرّغوا كل شيء حوله ليفشل»، ورداً على الانتقادات التي تطال كريستيانو بأنه يتحكم فنياً وإدارياً، أوضح الأمير أن هذا لم يكن ليحدث لولا غياب الإدارة المؤهلة التي تركت فراغاً كبيراً، وقال: «لو كان فيه إدارة صاحية السنتين اللي راحت توفر الاحتياجات، ما تحكم.. طبيعي يبي ينجح بعد الصدمات اللي شافها، لا أحد يقاومه، خلاص عارفين إنها سنة للنسيان، ويمكن ينجح».رغم النقد الحاد، أبقى الأمير عبدالحكيم الباب مفتوحاً للأمل، داعياً إلى بدء العمل فوراً من أجل الموسم القادم، مؤكداً أن الإصلاح ممكن بشرط إعادة توزيع الصلاحيات وتحرير القرار من قبضة الترضيات والتكتلات. وقال: «ما زال هناك أمل للإصلاح، ولكن للموسم القادم، والتغيير والعمل عليه يجب أن يبدأ من الآن.. وكلمة السر هي الصلاحيات»، واختتم الأمير حديثه برسالة وجدانية لمحبي النصر، قال فيها: «الله يسعد كل محب للنادي، ويرزقه بما يسره».