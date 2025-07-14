أعلنت إدارة شركة نادي النصر التعاقد رسمياً مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بنادي ⁧‫النصر،‬⁩ بعقد يمتد لموسم واحد.وقد وصل خورخي خيسوس اليوم (الإثنين) إلى العاصمة السعودية الرياض برفقة وكيل أعماله، لبداية الإشراف على تدريب نادي النصر لكرة القدم.‏وسيبدأ خيسوس مهمته التدريبيه مع النصر لتجهيز فريق تنافسي قوي خلال السوق الصيفية الحالية بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيعمل مع مواطنه خيسوس للمرة الأولى.‏وأشرف المدرب البرتغالي خيسوس في مرحلته الأخيرة مع غريم النصر نادي الهلال على 99 مباراة بجميع المسابقات انتهت 80 منها بالفوز و10 مباريات بالتعادل و9 بالخسارة، وحقق لقب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي مرتين متتاليتين.