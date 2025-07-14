وسط إجراءات أمنية مشددة، توج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فريق تشيلسي بلقب النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، إثر فوزه على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، في النهائي الذي جمعهما على ملعب «ميتلايف» في نيو جيرسي. سجل الأهداف كول بالمر (هدفين - د:22 و30) وزميله البرازيلي جواو بيدرو (د:43)، لينصّب بالمر نفسه بطلاً للقاء دون منازع، وتضاعفت معاناة باريس سان جيرمان بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد جواو نيفيز (د:86)، فيما حدثت اشتباكات بين لاعبي الفريقين في نهاية المباراة.وقدم تشيلسي، الذي تُوِّج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في وقت سابق من العام الحالي، أفضل عروضه في مونديال الأندية، وكان بإمكانه الفوز بعدد أوفر من الأهداف، لاسيما في ظل الظهور الباهت لنجوم باريس سان جيرمان، الذين وجّهوا صدمة لجماهيرهم التي كانت تنتظر حصولهم على لقب جديد في موسمهم الاستثنائي الذي شهد تتويج الفريق بالدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا.وبات هذا اللقب الثاني لتشيلسي، الذي سجل ظهوره الثالث في نهائي مونديال الأندية، بعدما سبق له حمل الكأس 2021، علماً أنه خسر نهائي المسابقة 2012، حينما كانت المسابقة تقام بمشاركة سبعة أندية فقط.