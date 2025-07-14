125 مليون دولار أمريكي سيحصل عليها نادي تشيلسي الإنجليزي عقب تتويجه بلقب النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد إثر فوزه على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، في النهائي الذي جمعهما على ملعب «ميتلايف» في نيو جيرسي، في خطوة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المكافآت المالية لجميع بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، في هذه النسخة التاريخية التي شارك فيها 32 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.من جانبه وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي اختُتمت أمس (الأحد)، بأنها أنجح بطولة للأندية في العالم، رافضاً الانتقادات التي تعرضت لها البطولة من شخصيات رياضية مثل المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب الذي قال إن مونديال الأندية هي أسوأ فكرة تم تطبيقها في عالم كرة القدم، إذ كانت زيادة عدد أندية البطولة لتقام كل أربعة أعوام بمشاركة 32 فريقاً من أفكار إنفانتينو.وقال إنفانتينو: «2.5 مليون متفرج حضروا المباريات في المدرجات، كما حصدت البطولة مكاسب وصلت إلى 2.1 مليار دولار»، مشيراً إلى أن الاتفاقية الإعلامية مع شبكة «دازن» سمحت بالمشاهدة المجانية التي وصلت إلى 20 مليار مشاهدة، وتابع إنفانتينو: «البطولة بداية عصر ذهبي لكرة القدم، وقد نشأت وستبقى لتغير ملامح كرة القدم للأندية».وتبلغ قيمة الجوائز الكلية للبطولة مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الفوز في المباراة النهائية وحدها 40 مليون دولار.