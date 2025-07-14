أصبح تشيلسي الإنجليزي أول فريق في العالم يرتدي «الشارة الذهبية»، عقب فوزه المستحق بلقب النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، في النهائي الذي جمعهما على ملعب «ميتلايف» في نيو جيرسي.وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عبر موقعه الرسمي إن الفريق الفائز باللقب سيرتدي الشارة طوال فترة حمله اللقب وحتى النسخة القادمة في 2029. وأضاف أن الشارة يغلب عليها اللونان الأبيض والذهبي، وستكون بمثابة تذكير للعالم ببطل النسخة الأولى في كل مرة ينزل فيها إلى أرض الملعب في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية.يذكر أن الشارة تقليد يتبعه «FIFA» مع بطولاته كافة، إذ يرتديها الفريق حامل لقب كأس العالم للمنتخبات على مستوى الرجال والسيدات، كما كان يرتديها الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية بنظامها القديم، حتى موعد النسخة التالية.