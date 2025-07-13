أكد الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس» فابريزو رومانو توصل البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب الأهلي، إلى اتفاق نهائي مع السد القطري للانضمام إلى صفوفه الصيف الحالي.





ووفقاً لما ذكره الصحفي عبر حسابه على منصة «إكس»، فإن علاقة فيرمينو بالأهلي انتهت عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وسيبدأ اللاعب البرازيلي فصلاً جديداً في مسيرته الكروية بالانضمام إلى السد القطري، بعد الاتفاق على الصفقة.

وكان فيرمينو انضم إلى الأهلي في صيف 2023، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.





وخاض نجم السيليساو 65 مباراة بقميص الراقي، سجل 21 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة، وتقدر قيمته السوقية بخمسة ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».