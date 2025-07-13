وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» جياني إنفانتينو، بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تختتم اليوم الأحد، بمواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان في النهائي على ملعب «ميتلايفش في نيوجيرسي، بأنها أنجح بطولة للأندية في العالم، رافضاً الانتقادات التي تعرضت لها البطولة من شخصيات رياضية مثل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، الذي قال إن مونديال الأندية هي أسوأ فكرة تم تطبيقها في عالم كرة القدم، إذ كانت زيادة عدد أندية البطولة لتقام كل أربعة أعوام بمشاركة 32 فريقاً من أفكار إنفانتينو.وقال إنفانتينو: «2.5 مليون متفرج حضروا المباريات في المدرجات، كما حصدت البطولة مكاسب وصلت إلى 2.1 مليار دولار»، مشيراً إلى أن الاتفاقية الإعلامية مع شبكة «دازن» سمحت بالمشاهدة المجانية التي وصلت إلى 20 مليار مشاهدة، وتبع إنفانتينو: «البطولة بداية عصر ذهبي لكرة القدم، وأنها نشأت وستبقى لتغير ملامح كرة القدم للأندية».وتبلغ قيمة الجوائز الكلية للبطولة مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الفوز في المباراة النهائية وحدها 40 مليون دولار.