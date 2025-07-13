اختتم المنتخب السعودي لناشئي كرة اليد أمس السبت، معسكره الداخلي الذي أُقيم على مدى ستة أيام في صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي لخوض منافسات بطولة العالم للناشئين 2025.وشهد المعسكر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تخللته العديد من المحاضرات النوعية، التي هدفت إلى رفع جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، وتقديم جلسات متخصصة في الإعداد الذهني والنفسي، واستعراض التعديلات الجديدة في قانون اللعبة، لضمان الإلمام الكامل بالتغييرات القانونية قبل الاستحقاقات القادمة.ويُعد هذا المعسكر محطةً مهمة ضمن سلسلة من التحضيرات الفنية والمعنوية، في إطار الاستعداد المبكر للمنافسة على مستوى عالٍ في بطولة العالم القادمة.