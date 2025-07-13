يقيم المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية معسكرا تدريبيا إعداديا في مدينة الرياض - خلال الفترة من (13) إلى (23) يوليو الجاري - على ملعب كرة القدم الشاطئية في أكاديمية مهد، ضمن البرنامج الفني التحضيري استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.وأعلن المدير الفني للمنتخب قوقا زولوكافيك، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، والتي تضم 20 لاعبًا، هم: حسن جمال، قاسم ديباجي، ربيع سفياني، رمزي دكمان، مبارك الدوسري، تركي سفياني، علي حلنقي، مهند حكمي، يحيى طميحي، فهد المصعبي، بتال الرويلي، عمر قرامش، خالد وهيب، وليد اليوبي، ماجد شمهاني، فهد الجيزاني، عبدالعزيز المولد، ثامر علي، عبدالله خرمي، وأحمد الهمامي.يُذكر أن الأخضر يحتل المرتبة الـ (20) في التصنيف الدولي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية.