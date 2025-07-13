حقق المنتخب السعودي لكرة السلة تحت 16 عامًا فوزًا مستحقًا على نظيره الكويتي بنتيجة (73-50)، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت على صالة أم الحصم بمملكة البحرين، وذلك ضمن منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة.وأظهر «الأخضر» تفوقا واضحا منذ انطلاقة المواجهة، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق كبير (38-20)، وواصل هيمنته خلال مجريات الشوط الثاني ليحسم المباراة بفارق 23 نقطة.وبهذا الانتصار، اختتم المنتخب السعودي مشاركته في البطولة الخليجية بانتصار ثمين، ضامنًا تأهله رسميًا إلى بطولة كأس آسيا تحت 16 عاما، المقررة إقامتها في منغوليا عام 2025.