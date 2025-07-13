توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الفائزين في البطولة المفتوحة للمبارزة رجال وسيدات، التي أقيمت في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، على مدى 3 أيام، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الدكتور واسم آل حسن، ورئيس لجنة الأساتذة محمد بوعلي، ومشاركة (200) لاعب ولاعبة يمثلون (14) دولة.وفي منافسات سلاح السيبر حقق عادل المطيري الميدالية الذهبية، وانتزع خليفة العميري الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه، وظفر البحريني عبدالكريم عيسى بالميدالية الذهبية في سلاح الشيش.وفي منافسات السيدات، حققت الحسناء الحماد، الميدالية الذهبية في سلاح السيبر، ونالت المصرية ساندرا شريف ذهبية سلاح الشيش، فيما حصدت المصرية سارة بيومي ذهبية سلاح الأبيه.